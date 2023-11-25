تأجيل تشكيل المجالس التصديرية إلى نهاية ديسمبر القادم

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارا بتأجيل إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13 مجلساُ الى نهاية ديسمبر القادم .

كان من المقرر أن يصدر الوزير فى العاشر من نوفمبر الجارى التشكيل الجديد للمجالس بعد إنتهاء مدتها القانونية، ولكنه قام بإرجاء التشكيل الجديد الى نهاية ديسمبر .

سبق لوزير التجارة أحمد سمير أن قام بإصدار قرار يقضى بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية فى مايو الماضى لمدة 6 اشهر تنتهى فى نوفمبر الحالى .

يذكر أن المجالس التصديرية " 13 " لم تستطع إلى الآن تحقيق اى طفرات كبيرة فى أرقام التصدير ،وغالبية المجالس مثل الحرف اليدوية ،الجلود ،الملابس الجاهزه ، الأثاث ،الحاصلات الزراعية وهو الأمر الذى يؤكد على حتمية إجراء تعديلات كبيرة على رؤساء المجالس وأعضائها حتى نستطيع الوصول بالصادرات إلى 200 مليار دولار وهو الرقم الذى نادت الدولة بتحقيقة من أكثر من عام ونصف العام .