موعد مباراة اتلتيكو مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

يلتقي فريق اتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، مع نظيره ريال مايوركا علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني

موعد مباراة اتلتيكو مدريد وريال مايوركا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية،

سيتم نقل مباراة ريال مايوركا واتلتيكو مدريد عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

وستكون المباراة أمام مايوركا هي البروفة الأخيرة لأتلتيكو مدريد قبل المواجهة المنتظرة مع مضيفه الهولندي فينورد روتردام، الثلاثاء المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي سيسعى خلالها لضمان صعوده إلى مراحل خروج المغلوب في المسابقة القارية. ..

ويلعب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم، ويحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة إسبانيا برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط..

يُذكر أن فريق أتلتيكو مدريد ألتقي تاريخيًا مع ريال مايوركا في 59 مباراة سابقة، وكان الفريق المضيف متفوقًا قبل مباراة الليلة، حيث فاز في 28 مباراة وخسر. في 17 مباراة، فيما كان التعادل «سيد الموقف» في 14 مناسبة.