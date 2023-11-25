البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية.. شاهد

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، رتبة القمصية لعدد من الآباء الكهنة عقب قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، الذي اقيم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

تخللت الصلوات الطقوس القبطي الأرثوذكسية بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية





ومع نهاية "صلاة الصلح" طبق طقوس منح رتبة القمصية لـ ١٥ كاهن من كهنة كنائس الإسكندرية.

والقى قداسة البابا، كلمة روحية قبل بدء صلوات رسامة القمامصة الجدد، حول مكانة هذه الرتبة قائلا:" أن "قمص" كلمة معناها "مدبر" أي من يقوم بعمل من أعمال الإدارة، وأن الكنيسة تمنح رتبة القمصية نوعًا من التقدير والتشجيع للأب الكاهن".

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

البابا تواضروس يمنح رتبة "القمص" لـ 15 كاهنًا في الإسكندرية

وأشار إلى أن رسامة الكاهن قمصًّا تعد تجديدًا لخدمته ونشاطه، كما سام قداسته دياكون جديد للخدمة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية باسم "دياكون كاراس".

تناول قداسته في عظة القداس، من خلال موضوع الإنجيل عن "تحذيرات وتشجيعات" وجهها للجميع وبالأخص الآباء الكهنة، حيث أشار إلى ثلاثة دروس، هي:"ان يحترسوا ويحذروا من الرياء، إن يحفظون تكريسهم الكهنوتي نقيًّا، إن يغسلون قلوبهم بالتوبة المستمرة".