أسعار كرتونة البيض صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

استقرت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية للمستهلك، وسجل سعر البيض الأبيض نحو 115 جنيها للكرتونة، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للكرتونة.

وبشكل يومي يبحث العديد من المواطنين في مصر، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار البيض اليوم السبت، باعتبارها من اهم السلع الغذاية للمواطنين، إذ شهدت استقرارًا في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك لمعرفة سعر كرتونة البيض وصلت لكام.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

البيض

سجل سعر البيض الأبيض من 115 جنيها للكرتونة.

ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة.

ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا.

سجل البيض البلدي بين 131 جنيهًا للكرتونة.

ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.