6 عضوات تدريس بجنوب الوادي يشاركن ببرنامج «المرأة تقود»

دفعت جامعة جنوب الوادي، فى قنا، بمجموعة من الكوادر النسائية من عضوات هيئة التدريس بالجامعة، للمشاركة فى برنامج «المرأة تقود فى المحافظات المصرية»، الذي نظمته الأكاديمة الوطنية للتدريب بمحافظة قنا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة.

أورد بيان للجامعة، اليوم السبت، إنه شارك بالبرنامج التدريبي من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بالجامعة كالإعلام والآداب والزراعة والجامعة الأهلية.

وأوضح البيان، أن المتدربات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تلقين مجموعة من المعارف في مجالات " إدارة الوقت ، مهارات القيادة ، الإدارة الإستراتيجية ، التحديات وإدارة الأزمات، المشروعات القومية، رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات القومية " .

على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف صقل مهارات المتدربات بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب جهود ثمينة في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة ، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.