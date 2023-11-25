تدريب 15 من العاملين بصحة الفيوم على خدمة المواطنين

نفذت الادارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة تحت اشراف حسن مدين - مدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين بالتعاون مع ادارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة حنان وصفى سليم -مديرة الادارة تدريبا لـ 15 من العاملين بخدمة المواطنين بالإدارات والمستشفيات وذلك تحت رعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بناء على خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العاملين بادارات خدمة المواطنين بالمديريات و الادارات الصحية والمستشفيات.

تناول التدريب آلية العمل بإدارة خدمة المواطنين والعمل الجماعي وإدارة الأزمات وإدارة الوقت وفن التواصل و التعامل مع الجمهور واستطلاع الرأي والاستبيان و جمع وتحليل البيانات والتقييم و تم التدريب باحدى قاعات مدرسة التمريض.

قام بالتدريب مجموعة من الباحثين الاجتماعيين بالادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

تدريب اطباء الاسنان…

ومن جهه اخرى قامت ادارة الاسنان فى مديرية الصحة بالفيوم بتدريب 68 من اطباء الاسنان الجدد دفعة 2021 على مدار 3 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بالتنسيق مع الادارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورة حنان بهاء الدين - مدير ادارة طب الاسنان.

قام بالتدريب مدرسين من كلية طب اسنان الفيوم الدكتور هيثم عمرو والدكتور محمد ابوليلة والدكتورة اميمة احمد والدكتور احمد علي حسان والدكتورة ديانا خليل.

تناول التدريب محاضرات في مجال الاستعاضة الصناعية للأسنان و تركيبات الاسنان الخزفية وزراعة للاسنان و القشرة التجميلية للأسنان الفينيرز و اطقم الاسنان وقد حضر فى اليوم الاول للتدريب الدكتور علاء العشيرى -نقيب اطباء الاسنان بالفيوم وقام بالتنسيق للتدريب الدكتور احمد عبد الحليم -مدير الاسنان الوقائى.

و كان الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية من اجل التعرف على مديرى المستشفيات و الادارات الصحية ومتابعة سير العمل و التعرف على الاحتياجات والاستماع الى المشكلات ووضع حلول لها ,مع التأكيد على تقديم خدمة آمنة للمريض.

واكد "العشماوى" خلال الاجتماعات ان الهدف هو خدمة المريض وانه سيقدم كل اوجه الدعم والمساندة من اجل تقديم خدمة آمنة للمريض و شدد على معاقبة المقصرين.

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