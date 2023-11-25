علاء عابد: مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء الإنسانية تهدف لتوحيد الجهود لتحقيق السلام العالمي

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب ، إلى أن منتدى شباب العالم يحرص على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتابع النائب علاء عابد، أن مبادرة مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.