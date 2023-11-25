أسعار حديد التسليح اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الحديد.. تشهد أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، استقرارًا، داخل أرض المصنع، ليصل سعر طن حديد عز إلى نحو 41500 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد في مصر اليوم السبت

حديد التسليح

- سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 41500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38000 جنيه.

- و سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38500 جنيه.

- وعن سعر طن حديد مصر ستيل اليوم عند 39000 جنيه.

- حقق سعر طن حديد العشري في مصر نحو 39000 جنيه.

- إما عن سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 39500 جنيه.

- حقق سعر طن حديد الكومي اليوم السبت نحو 38000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المراكبي إلى قيمة 39500 جنيه

-سجل سعر طن حديد عطية نحو 39200 جنيه

وتشير أغلب التوقعات لسلسلة من الإرتفاعات بأسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة ، لاسيما وأن قانون المصالحات في مخالفات البناءات حيز التنفيذ بعدما وافقت اللجنة المختصة عليه بشكل نهائي وسيبدأ التطبيق الفعلي له بعد ثلاثة أشهر، حيث سيعود البناء من جديد ، فضلاً عن وجود معاينات فعليه لمتخللات البناء بالكثير من المحافظات الأمر الذي قد يؤكد عودة البناء مجدداً خلال الفترة المقبلة.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل إن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء واقترابه من الـ51 جنيهاً الآن، سيؤدي لإرتفاع سعر الحديد المستورد خلال الفترة المقبلة، كما سيؤدي لارتفاع كل أسعار مواد البناء الفترة المقبلة.