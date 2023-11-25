أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الحديد والاسمنت.. تشهد أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، استقرارًا، داخل أرض المصنع، ليصل سعر طن حديد عز إلى نحو 41500 جنيه، إما عن سعر الأسمنت المسلح سجل قيمة 2020 جنيها للطن الواحد.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

- سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 41500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38000 جنيه.

- و سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38500 جنيه.

- وعن سعر طن حديد مصر ستيل اليوم عند 39000 جنيه.

- حقق سعر طن حديد العشري في مصر نحو 39000 جنيه

- إما عن سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 39500 جنيه.

- حقق سعر طن حديد الكومي اليوم السبت نحو 38000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المراكبي إلى قيمة 39500 جنيه

-سجل سعر طن حديد عطية نحو 39200 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت

- حقق سعر أسمنت المسلح اليوم في مصر نحو 2020 جنيهًا.

- كما سجل سعر أسمنت النصر نحو 1970 جنيها للطن.

- وصل سعر الطن من أسمنت وادي النيل إلى 2000 جنيه.

- حقق سعر أسمنت حلوان نحو 2050 جنيها للطن.

- بينما بلغ سعر أسمنت المخصوص نحو 2070 جنيه.

- زاد سعر طن أسمنت حلوان لمستوى 2050 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السهم اليوم إلى 1940 جنيها.

- حقق سعر أسمنت المعلم نحو 1970 جنيها للطن.

- في حين تراوح سعر طن الأسمنت المخلوط ما بين 1360 إلى 1480 جنيهًا.

- بينما سجل سعر طن الأسمنت المقاوم بين 2060 و2400 جنيه.

- وتراوح سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 3500 لـ 3600 جنيه.