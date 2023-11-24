كريستيانو رونالدو يعزز صدارته لهدافي الدوري السعودي بثنائية الأخدود

يغرد كريستيانو رونالدو لاعب النصر، منفردا على عرش قائمة هدافي الدوري السعودي بعد هدفيه في شباك الأخدود في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا وبفارق خمسة أهداف عن الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال الذي يأتي في المركز الثاني.

واصل فريق النصر انتصاراته بعدما فاز بثلاثية نظيفة على الأخود، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر الترتيب، بينما يحتل الأخدود المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

تشكيل النصر السعودي أمام الأخدود في الدوري

في حراسة المرمي: النجار

في خط الدفاع: الغنام، العمري، أل فتيل، تيليس

في خط الوسط: فوفانا، النجعي، أوتافيو

في الهجوم: تاليسكا، غريب، رونالدو