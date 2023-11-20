عمرو أديب: ما يقوم به جيش الاحتلال بغزة تطهير عرقي وإبادة كاملة

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن هذه القناعة تشكلت لديه بالنظر إلى مُجريات الحرب على غزة، بغض النظر عن الآراء التي تتحدث عن إسرائيل عازمة على الضغط على المقاومة حتى القضاء عليهم وإنهاء وجودها في غزة.

إسرائيل تقتل الفلسطينيين ولا تبحث عن حركة حماس

وأضاف الاعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين ولا تبحث عن حركة حماس، مضيفا أن ما يتم هو تطهير عرقي وإبادة كاملة من قِبل جيش الاحتلال.

وتابع عمرو أديب، أن احتجاز السفينة من قبل جماعة الحوثي في اليمن والتي قالت إنها سفينة إسرائيلية يمثل ملحما مهما ومختلفا في مُجريات الحرب، مستدركا أن كانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية، في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع"، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وفي نص نشرته صحيفة "جيروسالم بوست"، اقترحت غملئيل عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".

كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكتبت: "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزاويين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".

وتابعت وزيرة الاستخبارت الإسرائيلية: "جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة). وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".

وكانت الدول العربية، لا سيما دول جوار الأراضي الفلسطينية، رفضت فكرة تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، مشيرة إلى أن ذلك معناه "تصفية القضية الفلسطينية".

ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة، وحسب حكومة حماس قتل أكثر من 13 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وبعد 44 يوما من الحرب، نزح أكثر من 1.6 مليون شخص من منازلهم في غزة، مما يعادل ثلثي سكان القطاع الصغير.

ونحو 80 بالمئة من سكان غزة أنفسهم لاجئون أو أبناء وأحفاد اللاجئين، الذين تركوا منازلهم خلال "النكبة" إبان قيام إسرائيل عام 1948، ويحذر مسؤولون من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من "نكبة ثانية".