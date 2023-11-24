الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لحظة استقبال منفذ رفح للمحتجزين بغزة تمهيدًا لنقلهم إلى إسرائيل (شاهد)

عربات إسعاف تنتظر
عربات إسعاف تنتظر المحنتجزين الإسرائيليين

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصًا.

 بحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

txt

مايا مرسي تطلب بوقف العدوان العسكري على المدنيين في قطاع غزة

txt

الشباب والرياضة: "يوم تفاعلي إحياءً ليوم الطفل العالمي وتضامنًا مع غزة"

 سيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، إذْ سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

مواد متعلقة

مايا مرسي تطلب بوقف العدوان العسكري على المدنيين في قطاع غزة

الشباب والرياضة: "يوم تفاعلي إحياءً ليوم الطفل العالمي وتضامنًا مع غزة"

القباج: 30 ألف طن من المساعدات تم توصيلها إلى غزة

رغم الهدنة.. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخر في غزة

قيادي بحركة فتح يكشف الجدول الزمني للهدنة في غزة (فيديو)

الأوضاع في غزة بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.. صور

اليوم الـ49.. صباح بلا قصف في غزة وترقب للإفراج عن الرهائن

مع دخولها حيز التنفيذ.. ماذا نعرف عن هدنة غزة؟
الجريدة الورقية