الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع مؤسسة مودة مساجد آل البيت تنمية وتطوير...

الشباب والرياضة: يوم تفاعلي إحيائاً ليوم الطفل العالمي وتضامناً مع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مودة مساجد آل البيت تنمية وتطوير ، بمركز شباب الإمامين والتونسي يوم تفاعلي تضامناً مع أطفال غزة وإحيائاً ليوم الطفل العالمي وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية والكشفية، تأتي أنشطة في إطار البروتوكول المبرم بين الجانبين .

بدأت الفعاليات بمباراة ودية لكرة القدم لفريق الفتيات بمركز شباب الإمامين والتونسي وفريق فتيات مثّل مؤسسة مودة ، أعقبها إستعراض لفريق الكيك بوكس من البراعم والأشبال والشباب ، و فريق الكاراتيه ثم مجموعة من الأنشطة الكشفية ، وأختتمت الأنشطة برسم علمي مصر و فلسطين ساهم فيه كافة المجموعات المشاركة.

هذا وتتبنى المؤسسة ضمن إستراتيجياتها العديد من الأنشطة الداعمة للبراعم والأشبال من أولادها من مركز شباب الإمامين والتونسي في إطار بناء قدراتهم و لترسيخ القيم الإنسانية السمحة .

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