سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بـ ماكينات الـATM

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، في ماكينات الـATM، استقرارًا، نظرًا أن اليوم الجمعة هو أول أيام الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء مقابل الجنية المصري في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع والوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التجارية وسلعية لا سيما الدولارية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الجمعة في نهاية التعاملات

الدولار

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.