إزالة فورية لحالتي تعدٍ بقرية أولاد عمرو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، برئاسة كريم قاسم سكرتير القرية، اليوم الجمعة، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية بناء دون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة ٣٩٥ مترًا عبارة عن حفر قواعد خرسانية بناحية أولاد سمك.

أوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لحالات التعدي والبناء كافة دون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لأشكال التعدي والبناء كافة بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.