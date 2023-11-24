سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-11-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، اليوم الجمعة 24-11-2023، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.19 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.79 جنيه للشراء و100.49 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.01 جنيه للشراء، و100.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

100.01 جنيه للشراء.

100.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

99.19 جنيه للشراء.

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.87 جنيه للشراء.

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.79 جنيه للشراء.

100.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

100.25 جنيه للشراء.

100.49 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 33.47 للشراء، و 33.71 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.40 جنيه للشراء، 38.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.71 جنيه للشراء، 34.98 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.45 جنيه للشراء، و22.59 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.48 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.92 جنيه للشراء، 2.96 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.55 للشراء، 20.71 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.29 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.07 جنيه للشراء، 100.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.77 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.42 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.68 جنيه للبيع.