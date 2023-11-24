الزمالك والكونفدرالية.. بطولة المباريات الدراماتيكية ولقب أبيض وحيد (فيديو)

تتجه الأنظار مساء بعد غدٍ إلى ملعب ستاد برج العرب حيث يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فريق أبو سليم الليبي.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية للمرة الخامسة فقط في تاريخه، بعدما نجح في التتويج بلقب البطولة مرة واحدة خلال مشاركاته السابقة.

مشاركة أولى محبطة

جاء الظهور الأول للزمالك في بطولة الكونفدرالية بمسماها القديم “كأس الإتحاد الأفريقي” في نسخة عام 1998.

ونجح الزمالك في التأهل للدور ثمن النهائي بعد الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وودع الفارس الأبيض منافسات البطولة سريعاً بعد سقوطه أمام الهلال السوداني في ثمن النهائي بنتيجة 1-0.

قمة النجم الساحلي

وفي النسخة التالية للبطولة عام 1999 شارك الزمالك وظهر بمستوى أفضل كثيراً من النسخة الماضية.

ونجح الزمالك في مشاركته الثانية في التأهل للدور نصف النهائي، بعد الفوز على تامبونيز بطل جزيرة رينيون في دور الـ 16.

وإلتقى الزمالك في الدور ربع النهائي مع كوارا يونايتد بطل نيجيريا ونجح في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنيجيريا بنتيجة 2-1 بعد فوزه في لقاء الإياب برباعية نظيفة.

وفي نصف النهائي ضرب الزمالك موعداً مع النجم الرياضي الساحلي في مباراة تاريخية حيث خسر في سوسة بهدفين دون رد قبل أن يحقق فوزاً درامياً في القاهرة بنتيجة 3-1.

ريمونتادا لم تكتمل

تكرر سيناريو نسخة 1999 في مشاركة الزمالك الثالثة بالبطولة بعدما نجح في التأهل لمباراة نصف النهائي ليخسر فرصة الفوز باللقب بالخسارة أمام النجم الساحلي مرة أخرى.

ونجح الزمالك في تخطي دور الـ 32 بالفوز على رايون سبورت بطل رواندا بسداسية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

ثم تجاوز الزمالك بصعوبة منافسه الفتح الرباطي في ثمن النهائي بعد التعادل السلبي في القاهرة والفوز في المغرب بلقاء الإياب بنتيجة 3-2.

وتصدر الزمالك في ربع النهائي مجموعته على حساب الصفاقسي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي و ليوباردز الكونغولي.

وفي نصف النهائي خسر الزمالك أمام النجم الساحلي في سوسة بنتيجة كبيرة (5-1) الا أنه كاد أن يحقق مفاجأة غير متوقعه بفوزه في الاياب بنتيجة 3-0 في مباراة لعبها بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

لقب 2019

شارك الزمالك للمرة الرابعة في الكونفدرالية عام 2019 حيث تخطى القطن التشادي في الدور الأول بنتيجة 7-2 في مجموع المباراتين ثم تجاوز إتحاد طنجة بطل المغرب في دور الـ 32 بنتيجة 3-1.

وتخطى الفارس الأبيض مجموعته في ثمن النهائي على حساب نصر حسين داي الجزائري وبترو اتلتيكو الأنجولي وجورماهيا الكيني.

وفي ربع النهائي تخطي الزمالك حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد قبل أن يطيح بالنجم الساحلي في مواجهة ثأرية بنصف نهائي البطولة بالنتيجة ذاتها.

وتوج الزمالك باللقب على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف، ثم الفوز في الاياب بملعب برج العرب بنفس النتيجة.