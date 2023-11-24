5 آلاف فلسطيني فقط يتمكنون من صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى نحو خمسة آلاف فلسطيني فقط صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية بحق المصلين، للجمعة السابعة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70عاما من دخول المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وقالت مصادر في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت كذلك على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وهذه هي الجمعة السابعة التي يجري فيها قمع المصلين والاعتداء عليهم، والذين يرفض الاحتلال السماح لهم بالدخول للأقصى، ما دفعهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.

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