الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس وزراء إسبانيا يؤكد ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية في غزة (فيديو)

رئيس وزراء إسبانيا
رئيس وزراء إسبانيا

 شكر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقطاع جزء من وقته واستقباله ورئيس وزراء بلجيكا، مؤكدًا أنّه لا يمكن إغفال الضحايا المدنيين في غزة، بمن فيهم آلاف النساء والأطفال، وكذلك لدينا أكثر من مليوني شخص في غزة، يواجهون ويلات الحرب.

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لابد من إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة:

 أضاف “سانشيز” خلال المؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء بلجيكا، اليوم الجمعة، بحضوري إلى مصر لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدر كافٍ، وكذلك فإن الهدنة الإنسانية يجب أن تستمر.

رئيس الوزراء الإسباني:

 تابع رئيس الوزراء الإسباني: “طلبنا من السلطات أن تتفاوض في وجهات النظر بشأن هذا الأمر”.

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