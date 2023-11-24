السيسي: لا بد من الاعتراف بفلسطين ودخولها الأمم المتحدة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا مستعدون أن تكون فلسطين منزوعة السلاح، وأنه يكون هناك قوات من الناتو، أو الأمم المتحدة، أو قوات عربية، أو قوات أمريكية، حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة: "نحتاج إلى التحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها الأمم المتحدة، وهذا يعكس مسئولية وجدية من المجتمع الدولي ودفع السلام".

وكان الرئيس أعرب عن تقديره لزيارة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر، موجهًا الشكر لهما على موقفهما تجاه التطورات التي تحدث في قطاع غزة.

وذكر: "تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم التطورات التي تتم في هذه الفترة بالقطاع من مواجهات عسكرية والنتائج التي تتم على الأرض والإجراءات التي نحتاج التحرك فيها بفعالية أكثر".

وواصل: "الهدنة المؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أن تزيد عبر تسليم المزيد من الأسرى والرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لإعاشة أكثر من 2.3 مليون إنسان يحتاجون كل شيء مثل المياه والأغذية والمواد الطبية بسبب الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر".

وشدد السيسي على أنه يجب التحرك بشكل مختلف مما كنا عليه للعمل على حل الدولتين الفلسطينية وإسرائيل.

وأكد أنه على مدى 30 سنة كان يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولى.

ونوه بأن هذا يعكس مسئولية حقيقية من جانب المجتمع الدولى والمهتمين بتحقيق السلام بالمنطقة فإنه لا يصح أن نتعرض كل 5 سنوات لهذا الاعتداء وينتج عنها ضحايا، مشددًا على ضرورة إحياء المسار وحل الدولتين.

وكان الرئيس السيسي، أكد أن ما يحدث الآن داخل قطاع غزة يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي هذا تهجير قسرى خارج غزة .

وتابع “السيسي” أؤكد وأكرر بأن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، ولا تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، قائلًا: "احنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح، أن دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة أمر خطير، ونقلت ذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع: "الرئيس بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع، وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا".

وذكر أن معبر رفح لن يغلق ولم يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسرى والجنسيات التي عملنا على خروجها من قطاع غزة.

وأضاف “السيسي”، أن مصر لم تعطل خروج الرهائن والأمر كان متربطًا بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

75% من المساعدات التي قدمت لقطاع غزةظم

ونوه إلى أن مصر قدمت حوالي 70 أو 75% المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة، منوهًا إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعانون من نقص المياه والأغذية والأدوية.

الظروف الاقتصادية الصعبة:

وشدد السيسي على أن مصر قدمت الكثير من المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.