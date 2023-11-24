الجمعة 24 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: ما يحدث داخل غزة يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة (فيديو)

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يحدث الآن داخل قطاع غزة يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي هذا تهجير قسرى خارج غزة .

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إجلاء 750 روسيًا من قطاع غزة عبر معبر رفح

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السيسي: مصر قدمت 75 % من المساعدات لقطاع غزة (فيديو)

وتابع “السيسي” فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة، أأكد وأكرر بأن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين،ولا تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس على أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، قائلًا: "احنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح أن دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقلت ذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع: "الرئيس بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا".

وذكر أن معبر رفح لن يغلق ولم يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسري والجنسيات التي عملنا على خروجها من قطاع غزة. 

وأضاف “السيسي” أن مصر لم تعطل خروج الرهائن والأمر كان متربط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

75 % من المساعدات التي قدمت لقطاع غزة

ونوه إلى أن مصر قدمت حوالي 70 أو 75% المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة، منوهًا إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعانون من نقص المياه والأغذية والأدوية.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وشدد السيسي، على أن مصر قدمت الكثير من المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

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السيسي: لم نعطل خروج الرهائن والأمر كان مرتبط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي
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