أهالي البحيرة :نكتفي بكوب شاي يوميا بسبب غلاء السكر

تسود حالة من الإستياء الشديد بين أهالي مدن وقري محافظة البحيرة ، بعد الإرتفاع الشديد في أسعار السكر، الذي وصل في بعض المناطق إلي 45جنيها للكيلو الواحد، وهو مايزيد الأعبا علي كاهل المواطنين خاصة وأن معظمهم من البسطاء محدودي الدخل ،بالإضافة إلي إستخدام السكر في العديد من المواد الغذايئة وأهمها الحلويات والمربات والعصائر ، وكذلك المقاهي ،والتي رفعت أسعارها بنسبة 100%خلال الأيام الماضية .

إلتقت (بوابة الوفد) بعدد من المواطنين ، وفي البداية أكد محمد حلمي _عامل_ ومقيم بمدينة دمنهور ،أن السكر من أهم السلع التي يحتاجها المنزل ، ولايعرف السبب في الإرتفاع في أسعار السكر، بشكل يومي يفوق طاقة محدودي الدخل ، والان ليس لنا إلا الله .

ويقول علي رمضان _ موظف_ ومقيم أبو المطامير ، أن سعر كيلو السكر وصل إلي 42جنيها ، في العديد من قري مركز أبو المطامير ،بسبب غياب الرقابة علي التجار ، الذين يحتكرون تلك السلعة الهامة ، مشيرا إلي أنة قرر منع عمل العصائر داخل منزلة ،بالإضافة إلي الإكتفاء بكوب شاي لكل فرد من الأسرة يوميا.

ويصرخ سامي خميس _مزارع _ قائلا لدي ثلاثة أطفال في المرحلة الإبتدائية ، ولم أتمكن من إضافتهم للبطاقة التموينية ، ولا أحصل إلا علي 2كيلو جرام من السكر لي وزوجتي كل شهر ، وبالطبع لاتكفي إستهلاك الأسرة أكثر من 4أيام ، وبالتالي باقي أيام الشهر أضطر إلي شراء تقريبا 8كيلو جرام من السكر بمبلغ يزيد عن 320 جنيها ، وهو مايحتاج ميزانية خاصة تفوق قدراتي .

ويطالب السيد عبد الستار _ موظف _ ومقيم بكفر الدوار ، بالضرب بيد من حديد علي التجار الكبر الذين يقومون بإحتكار السكر ، وتجميعة من الأسواق داخل مخازن ضخمة ،تمهيدا لمضاعفة الأسعار ، وتحقيق أرباح بطريق غير مشروعة .

ويقول صاحب محل بقالة _رفض ذكر اسمة _ نحن كأصحاب محلات البقالة نتعرض لإتهامات بالجشع من جانب المواطنين ،وذا بالطبع غير حقيقي ، لأننا نشتري من تجار الجملة بأسعار عالية ، ولا نضيف سوي هامش ربح بسيط .

ومن جانبها تقوم مديرية التموين بالبحيرة ،بقيادة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، و محمد عبدالعال وكيل المديرية ، حملات مكبرة بجيع قري ومدن المحافظة ،برئاسة سمير البلكيمى مدير عام الرقابة التموينية ، ضبط مركزين لتعبئة سكر المبادرة الذى يتم بيعه للمواطنين بسعر ضافبالإ27 جنية للكيلو وذلك لتصرفهم فى كمية قدرها ( 150) طن سكر عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بمبلغ( 3 ثلاثة ملايين) جنية .

كما تم ضبط مركزين لتعبئة سكر المبادرة الذى يتم بيعه للمواطنين بسعر 27 جنية للكيلو وذلك لتصرفهم فى كمية قدرها (125) طن سكر عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على نحو 75 طن بناحية أبوحمص و 50 طن بناحية الرحمانية .