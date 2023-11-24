ردًا علي الوفد.. مدرب مازيمبي : تفوقنا على بيراميدز والزمالك لا يعطينا الافضلية في المباراة

تفصلنا ساعات قليلة عن إنطلاق مباراة نارية تجمع بين بيراميدز ومازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعه على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولي من افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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تحدث لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، عن طموحات الفريق الكونغولي في المؤتمر الخاص قبل مباراة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وعلق المدرب على سؤال محرر الوفد " هل مازيمبي يدخل لقاء بيراميدز متسلحًا بتفوقة على الأندية المصرية خصوصًا انه إطاح بالفريق السماوي في بطولة الكونفيدرالية في الموسم قبل الماضي؟ , دائما أقول للاعبي فريقي أن كل لاعب منهم مهم بالنسبة للفريق وكل فرد يكمل الآخر داخل الفريق، وتفقونا على بيراميدز من عامين في الكونفدرالية لا يعني أننا المرشحون للفوز في المباراة ، خاصة أن بيراميدز اختلف حاليا عن العامين الماضيين، الدليل على ذلك امتلاكهم حاليا لاعب بقدرات كبيرة مثل ماييلي.

أكد لامين نداي في تصريحاتة الصحفية خلال وقائع المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيراميدز ، أننا علينا التركيز لتخطي دور المجموعات لتحقيق لقب الأميرة السمراء ولم نأت إلى مصر للدفاع أمام بيراميدز".

ويحل مازيمي الكونغولي ضيفًا ثقيلا على نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي في ضربة بداية دور المجموعات .

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

تبدأ مباراة بيرامديز ومازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات.