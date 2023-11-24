شرب الماء على معدة فارغة غير مرغوب فيه

قال طبيب الجهاز الهضمي رستم ساديكوف، بالنسبة لبعض المشاكل الصحية، يجب تناول الماء على معدة فارغة بحذر شديد.

ويعتبر شرب الماء على معدة فارغة عادة صحية غالبًا ما تسمع أنه في الصباح بعد الاستيقاظ يجب عليك شرب ما يصل إلى كوبين من السائل الدافئ لتخفيف الدم الذي يتكاثف في الليل وتطبيع وظائف القنوات الصفراوية والمعدة ولكن الطبيب ساديكوف ذكر أن هذه العادة بالنسبة لبعض الناس يمكن أن تكون ضارة فقط.

وأوضح ساديكوف عندما يكون الماء على معدة فارغة غير مرغوب فيه لبوابة دكتور بيتر:"إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى والمرارة، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، فلا ينبغي عليك شرب كميات كبيرة من الماء على معدة فارغة".

ونصح الأخصائي في حالة الإصابة بهذه الاضطرابات بعدم شرب الماء على معدة فارغة إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

ولفت الانتباه أيضًا إلى أنه يجب عليك شرب الماء بشكل صحيح في هذه اللحظة لا تحتاج إلى الوقوف أو المشي، فقط اجلس، وشرب الماء أثناء الوقوف يمكن أن يخل بتوازن السوائل، مما قد يؤدي إلى تطور التهاب المفاصل.