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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

120 ضحية جديدة.. غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة

غزة
غزة

ارتفعت أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة في اللحظات القليلة الماضية، وذلك في غارة إسرائيلية جديدة على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة.

"القاهرة الإخبارية"، أكدت ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 شخصا في غارة للاحـتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بـ قطاع غزة، بعد أن قالت إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية

فيما قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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