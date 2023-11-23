غدا.. الجامعة العربية تطلق قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح

يتوجه وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية برئاستها وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب غدا يوم الجمعة، لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على مواصلة الجامعة العربية من خلال قطاعها الاجتماعي، العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية الي قطاع غزة.

ووجهت أبوغزالة، في بيان لها اليوم الخميس الشكر إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، على مبادرتها لإيصال تلك المساعدات لقطاع غزة مع وفد جامعة الدول العربية، الذي يأتي تأكيدًا على الاهتمام المصري لدعم العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، ومواصلة للجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى مشاركة القباج مع وفد جامعة الدول العربية بإعداد وتجهيز قافلة المساعدات من مقر الهلال الأحمر المصري، مشيدة بالدور الهام للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.

كما وجهت الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على جهوده من خلال المجلس الوزاري، لتقديم الدعم الصحي لأهالي قطاع غزة.

ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ والأعراف، ووفقاً للكتب السماوية.