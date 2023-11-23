وزير التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التركيز على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد عليها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي مع جيليان كيجان، وزيرة التعليم البريطانية، وجريم داى، وزير التعليم العالي والتعليم المستمر ببريطانيا، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة.

زيادة الجامعات الحكومية:

أشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الحكومية في مصر تقدم مجموعة كاملة من البرامج والتخصصات التي تركز على البرامج متعددة التخصصات.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن عدد طلاب الجامعات والمعاهد سيصل إلى 5.5 مليون طالب بحلول عام 2030، خاصة فى ظل أن النهج الجديد يتضمن شراكات حكومية وخاصة لتعزيز جودة وتنوع البرامج التعليمية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية شهدت نموًا ملحوظاً في عدد الجامعات، حيث زاد عدد الجامعات من 50 إلى 94 جامعة خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه يوجد طلب كبير على التعليم العالي فى مصر.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه يوجد ٩ أفرع لجامعات أجنبية في مصر حاليًا، مؤكداً على أنه يوجد عدة أفرع للجامعات البريطانية بجمهورية مصر العربية، منها (فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير)، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية الأخرى.

ولفت وزير التعليم العالي إلى ان القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية جعلت مصر مركزًا للتعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وبوابة للتعليم العالي في إفريقيا، مؤكداً أن هذا المركز يتيح إمكانية استيعاب أكبر عدد للطلاب في تلك المنطقة للحصول على تعليم عالي بنفس جودة التعليم بالمملكة المتحدة وبتكلفة أقل.

وأكد وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية تعمل على أهمية تحقيق المعايير الدولية في التعليم التكنولوجي، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وإرتباط برامج التعليم، مشيراً إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الهدف الرئيسي هو تطوير المسار الجديد في التعليم العالي بين مصر وبريطانيا، والذي يعمل على دمج التعليم التكنولوجي بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً على أن الخطة القادمة تتضمن إنشاء جامعة تكنولوجية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، للمساهمة في إستراتيجية تقوية وتطوير الصناعة المحلية.

وأشاد وزير التعليم العالي بنتائج زيارة البعثة التعليمية لمصر التى نظمها المكتب الثقافى المصرى بلندن فى سبتمبر ٢٠٢٣، وما تبعها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجامعات البريطانية والمصرية، وذلك بدعم كبير من القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية.

