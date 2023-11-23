فريق الكورال استعدادا للمشاركة فى مهرجان "ابداع للموسم الثانى عشر"

تأتي فعاليات التدريب التي تنظمها إدارة الفنون قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط في إطار استعدادات منتخب جامعة أسيوط للمشاركة في مهرجان "ابداع للموسم الثاني عشر"، وهو مهرجان مرموق يجمع طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية في المجالات الفنية.

تهدف هذه الفعاليات إلى تطوير وتعزيز مهارات فريق الكورال التابع لجامعة أسيوط، وتحسين أدائه الفني استعدادًا للمشاركة في هذا المهرجان. وتضمنت الفعاليات العديد من جلسات التدريب وورش العمل التي تركز على تحسين تقنيات الغناء والتناغم الصوتي والتدريب على الأداء المسرحي. كما تم تقديم نصائح وتوجيهات من قبل المدربين والخبراء في مجال الفنون المسرحية والموسيقية.

تُعَد جامعة أسيوط من أبرز الجامعات في مصر في مجال الفنون، وتحرص على توفير الفرص للطلاب لتطوير مهاراتهم الفنية والمساهمة في المجتمع الثقافي. وتتبنى إدارة الفنون قسم الفنون المسرحية والموسيقية تحت قيادة الدكتور هيثم إبراهيم، رؤية رائدة في تنمية الثقافة الفنية وتعزيز دور الفن في حياة الشباب.

تتمتع فرق جامعة أسيوط بسمعة طيبة في المشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية على المستوى الجامعي. وتعكس هذه المشاركات احترافية الفرق الفنية التابعة للجامعة وارتفاع جودة أعمالها الفنية. وتعد مشاركة فريق الكورال في مهرجان "ابداع للموسم الثاني عشر" فرصة قيمة للتعريف بمواهب الفريق وتبادل الخبرات مع فرق أخرى قوية في المجال الفني.

تُطلب إدارة الفنون قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط بجهود مشتركة من الإدارة الجامعية، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى الاشراف العام للدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية. يُعَد هذا التعاون القوي بين الجامعة وإدارة الفنون من أسباب نجاح الفرق الفنية المتميزة التابعة للجامعة.

بهذه الفعاليات التدريبية، تؤكد جامعة أسيوط مرة أخرى على التزامها بتطوير الثقافة الفنية للطلاب واكتشاف المواهب الشابة ودعمها في مجال الفنون المسرحية والموسيقية. وتشجع الجامعة الطلاب على المشاركة في هذه الفعاليات من أجل تحقيق تفوقهم الفني والفرصة للتعرف على طلاب آخرين موهوبين وتعزيز اندماجهم في المجتمع الثقافي.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات