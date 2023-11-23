ملك الأردن: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين يجسد موقفنا المشترك

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضهما تهجير الفلسطينيين قسرياً إلى بلديهما، الأردن ومصر.

موقف مصر الثابت

وشدد السيسي على أن مصر كثفت اتصالاتها مع القادة الإقليميين والدوليين لرفض هذه المخططات.

وأضاف أن مصر لديها موقف متعاطف وإنساني مع الفلسطينيين، وقد استقبلت خلال السنوات الماضية ملايين من الأشقاء الذين تضرروا من الصراعات في المنطقة.



قال ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الأردن يقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد".

وأضاف أن "الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خط أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين" التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، إن "الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدت للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن".

وأضاف رئيس الجمهورية: "اسمحوا لي أن أتحدث قليلا في هذه النقطة، لنا موقف متعاطف وإنساني واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين يتضررون ولم نتكلم أبدا ولم نشتكِ ولم نطلب من أحد أي دعم في هذا الأمر".

وتابع: "نحن مستمرون في موقفنا هذا وسنظل متمسكين به، ولن نسمح بأي تهجير قسري للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن".