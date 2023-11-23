"إعلام جامعة أسيوط" يحصد جائزة أفضل بحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني

شارك قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الإعلام. جامعة بني سويف، والذي يأتي تحت عنوان:" الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية، والعوالم الافتراضية الجديدة"، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية

وفازت الدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط بجائزة الأستاذ الدكتور محمود علم الدين لأفضل بحث علمي المعنون ب:"دور الإعلام الرقمي في تنمية الوعي بقضايا الأمن السيبراني لدى الشباب الجامعي المصري" دراسة ميدانية، مناصفة مع الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نامي من المملكة العربية السعودية عن البحث المعنون ب" الميتافيرس (Metaverse) وتطبيقاته في العلاقات العامة": دراسة استطلاعية تحليلية،

فوز الدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط بجائزة أفضل بحث علمي

وشهد المؤتمر العلمي؛ حضور نخبة من الأساتذة، والخبراء في مجال الإعلام؛ لمناقشة محاور المؤتمر، والتي تشمل الكثير من الموضوعات منها؛ الإعلام الرقمي، والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتو، والممارسات التسويقية، والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة؛ كذلك الإعلام الرقمي، وقضايا التنمية المستدامة؛ أيضا السرد القصصي الرقمي؛ وأخيرا ملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة رحاب الداخلي :إن مشاركة قسم الإعلام بكلية الآداب؛ تأتي بدعم الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، مضيفة أن المؤتمر ناقش خلال (٩) جلسات (٦٠) بحثا علمياً؛ حيث استهدفت الجلسات التعرف على واقع صناعة الإعلام الرقمي عبر البيئات التفاعلية للعوالم الافتراضية الجديدة، واستشراف التحولات المستقبلية في بنية العمليات الاتصالية في ظل التحولات الرقمية، ونمذجة عمليات الإنتاج الإعلامي الرقمي ووضع إطار عام للمعايير القياسية لهذا الإنتاج في المجالين؛ الصحفي، والإذاعي في المستقبل، ومناقشة التأثيرات المُحتملة للتطورات التقنية في مجال الإنتاج الإعلامي على المجتمعات العربية، واستشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل التطبيقات المستحدثة لتقنية "ميتافيرس"، واستشراف مستقبل الممارسات التسويقية، والإعلانية للمنظمات عبر العوالم الافتراضية الجديدة، والوقوف على ملامح، ومحددات تفاعلية، وعوامل فاعلية البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة في المستقبل.

يذكر أن المؤتمر؛ منح جائزة الأستاذ الدكتور محمود رمضان لشباب الباحثين، مناصفة بين لميس شحاتة السيد، وياسمين مصطفى توفيق، والحسين محمد صالح عن البحث المعنون ب: "بحوث المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إطار ظاهرة اليوتيوبرز" دراسة تحليلية نقدية، والباحثة ندي ياسر حلمى عن بحث بعنوان: "آليات توظيف الواقع المعزز في دعم تفاعلية المحتوى التسويقي للمنظمات الربحية" دراسة استطلاعية لآراء الخبراء.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات