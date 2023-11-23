بسبب ارتفاع الأسعار.. إقبال من المواطنين على الوكالة لشراء الملابس الشتوية "صور"

شهدت محلات وكالة البلح، صباح اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك لشراء ملابس الشتاء بسبب ارتفاع الأسعار في الأماكن الأخرى.

وقد تنوعت المعروضات وتعددت الأسعار من محل لآخر، إلا أن جميع المواطنين أكدوا أن الأسعار أقل من المحلات الأخرى وبجودة مناسبة على عكس ما يقال عن ملابس الوكالة.

وعبر عدد كبير من المواطنين، عن رضاهم بالنسبة لأسعار الملابس الشتوية المتواجدة بالوكالة لمختلف الفئات والأعمار.

ورصدت "بوابة الوفد" في تقريرها خلال جولة تفقدية داخل العديد من المحلات بالوكالة، الأسعار نسب إقبال المواطنين على شراء ملابس الشتاء.

أسعار الملابس الشتوية في الوكالة

- أسعار ملابس الأطفال

الجواكت تبدأ من 125 جنيهاً

البناطيل تبدأ من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً

البلوفرات تبدأ من 50 جنيهاً

- أسعار الملابس الحريمي

البلوفرات الحريمي تبدأ من ٦٥ إلى ١٧٥ جنيهاً

السويت شرتات تتراوح من ١٠٠ إلى ١٧٥ جنيهاً

الجواكت الجينز من ٥٥ إلى ٢٠٠ جنيه

-أسعار الملابس الرجالي

البلوفرات الرجالي ٨٥ جنيهًا.

الجواكت تتراوح من ١50 إلى ٤٠٠ جنيه

البناطيل الميلتون تتراوح من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه

البناطيل الجينز ٢٥٠ جنيها.