عاجل
دعم غزة.. السيسي: نبحث عن الإنسانية بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة السيسي: الموقف المصري رافض بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجاكيت بـ 150 جنيهًا.. محلات البالة الطريق الوحيد لكسوة المواطنين في الشتاء "صور"

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

تعاني الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، ومع بداية فصل الشتاء يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن يستطيعون من خلالها شراء ما يحتاجونه من ملابس شتوية.

txt

"أسواق أسعارها على أد الجيب".. أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية

txt

مع إنخفاض درجات الحرارة بليالي الخريف.. متى نرتدي الملابس الشتوية

وتعد وكالة البلح، من أقدم الأماكن لبيع الملابس بأقل الأسعار وتناسب جميع الفئات والأعمار، وتعرف ببيع الماركات العالمية بأقل الأسعار مقارنة بالمحلات الأخرى.

ورصدت كاميرا "بوابة الوفد"، في جولة صباح اليوم الخميس، أسعار الملابس الشتوية بالعديد من محلات الوكالة.

وقال أحد أصحاب المحلات، إن جميع الأسعار الخاصة بالملابس الشتوية في متناول المواطن البسيط، لافتاً إلى وجود جميع المقاسات سواء رجالي أو حريمي أو أطفال، ومؤكداً جودة الخامات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك تخفيضات في حال شراء المواطن أكثر من قطعة، مشيراً إلى أن إقبال المواطنين مستمر وبكثافة على مدار اليوم.

أسعار الملابس الشتوية في الوكالة 

- أسعار ملابس الأطفال.

الجواكت تبدأ من 125 جنيهاً.
البناطيل تبدأ من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً.
البلوفرات تبدأ من 50 جنيهاً.

- أسعار الملابس الحريمي

البلوفرات الحريمي تبدأ من  65 إلى 175 جنيهاً.
السويت شرتات تتراوح من 100 إلى 175  جنيهاً.
الجواكت الجينز من 55  إلى 200 جنيه.

-أسعار الملابس الرجالي

البلوفرات الرجالي 85 جنيهاً.
الجواكت تتراوح من 150 إلى 400  جنيه.
البناطيل الميلتون تتراوح من 100 إلى 200 جنيه. 
البناطيل الجينز 250 جنيها.

الجريدة الورقية