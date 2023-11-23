الجاكيت بـ 150 جنيهًا.. محلات البالة الطريق الوحيد لكسوة المواطنين في الشتاء "صور"

تعاني الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، ومع بداية فصل الشتاء يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن يستطيعون من خلالها شراء ما يحتاجونه من ملابس شتوية.

وتعد وكالة البلح، من أقدم الأماكن لبيع الملابس بأقل الأسعار وتناسب جميع الفئات والأعمار، وتعرف ببيع الماركات العالمية بأقل الأسعار مقارنة بالمحلات الأخرى.

ورصدت كاميرا "بوابة الوفد"، في جولة صباح اليوم الخميس، أسعار الملابس الشتوية بالعديد من محلات الوكالة.

وقال أحد أصحاب المحلات، إن جميع الأسعار الخاصة بالملابس الشتوية في متناول المواطن البسيط، لافتاً إلى وجود جميع المقاسات سواء رجالي أو حريمي أو أطفال، ومؤكداً جودة الخامات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك تخفيضات في حال شراء المواطن أكثر من قطعة، مشيراً إلى أن إقبال المواطنين مستمر وبكثافة على مدار اليوم.

أسعار الملابس الشتوية في الوكالة

- أسعار ملابس الأطفال.

الجواكت تبدأ من 125 جنيهاً.

البناطيل تبدأ من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً.

البلوفرات تبدأ من 50 جنيهاً.

- أسعار الملابس الحريمي

البلوفرات الحريمي تبدأ من 65 إلى 175 جنيهاً.

السويت شرتات تتراوح من 100 إلى 175 جنيهاً.

الجواكت الجينز من 55 إلى 200 جنيه.

-أسعار الملابس الرجالي

البلوفرات الرجالي 85 جنيهاً.

الجواكت تتراوح من 150 إلى 400 جنيه.

البناطيل الميلتون تتراوح من 100 إلى 200 جنيه.

البناطيل الجينز 250 جنيها.