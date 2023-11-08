"أسواق أسعارها على أد الجيب".. أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية

مع بداية فصل الشتاء، يبحث الكثير من الناس عن أماكن لشراء الملابس الشتوية بأسعار مناسبة بعيدًا عن المحلات التجارية والمولات الكبرى، التي يبدأ فيها أسعار الملابس الشتوي من 1000 جنيه أو أكثر.

وفي السطور التالية نستعرض أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القاهرة والمحافظات:

سوق "البالة" وكالة البلح

يعتبر سوق وكالة البلح في وسط البلد بالقاهرة، من أشهر الأسواق الشعبية التي يقصدها الكثير من الناس لشراء الملابس الشتوية بأسعار رخيصة، إذ تبدأ أسعار الملابس الشتوية الجديدة والمستعملة من 40 جنيهًا للقطعة الواحدة.

أسواق العتبة

يعد سوق العتبة أيضًا من أشهر الأسواق الشعبية في القاهرة، ويتميز بأسعاره المنخفضة مقارنة بالمولات الكبرى، وتبدأ أسعار الملابس الشتوية من 50 جنيهًا بالنسبة لملابس الأطفال، ونفس الأسعار تنطبق على ملابس الرجال والسيدات.

سوق خالد بن الوليد في الإسكندرية

يعتبر سوق خالد بن الوليد في محافظة الإسكندرية، من أهم الأسواق الشعبية في المدينة، ويضم مجموعة متنوعة من الملابس الشتوية للسيدات والرجال والأطفال، بأسعار أقل من مثيلتها في المحلات المختلفة.

سوق البالة في بورسعيد

يضم سوق البالة بمحافظة بورسعيد مجموعة كبيرة من الملابس الشتوية المستوردة من الخارج، والتي يتم إعادة تنظيفها وكيها قبل عرضها للبيع، ولذلك يقصده الكثير من الناس لشراء الملابس الشتوية بأسعار مخفضة، حيث تبدأ أسعار الملابس الشتوية من 100 جنيه.

نصائح عند شراء الملابس الشتوية:

اختيار الملابس المناسبة للجو والطقس.

اختيار الملابس ذات الخامات الجيدة التي تتحمل الاستخدام.

اختيار الملابس ذات التصميمات العصرية التي تتناسب مع ذوقك.

مقارنة الأسعار قبل الشراء من أكثر من مكان.