من 100 لـ 1500 جنيه.. غرامات مخالفة السرعات في قانون المرور الجديد

يتعرض قائدي السيارات إلى تسجيل مخالفات طبقًا لقانون المرور الجديد أثناء القيادة على الطرقات لأسباب متعددة، ومن أهمها الخاصة بالسرعات على الطرقات، سواء كانت السرعة تتخطى المسموح بها، أو السرعة أقل من المحددة، بما يتسبب في عرقلة سير الطريق.



وحدد قانون المرور الجديد السرعات المقرر الالتزام بها لجميع أنواع السيارات فى كافة الأماكن والمناطق، ويعد تجاوزها مخالفة للقانون وهو ما يعرض مرتكبها للوقوع فى المخالفات المرورية والتى تتمثل فى سداد غرامات أو الحبس فى بعض الأحوال.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الغرامات والعقوبات الخاصة بالسرعات في قانون المرور الجديد 2023، والتي جاءت كالآتي:

المخالفات الخاصة بالسرعات في قانون المرور الجديد

مخالفة السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

مخالفة السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

مخالفة تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

وتعد المخالفات الخاصة برخصة السير والقيادة أيضا من أبرز مخالفات المرور التي يهتم بها مالكي السيارات، وتأتي مخالفاتها كالتالي:



المخالفات الخاصة برخصة السير والقيادة في قانون المرور الجديد