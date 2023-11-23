عاجل
د. وجدي زين الدين يناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد.. استمعوا لصوت الحكمة المصرية د. وجدي زين الدين: العدوان على غزة فضح معايير المؤسسات الدولية وأفقدها مصداقيتها
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يكشف مستجدات البرنامج التأهيلي للثنائي محمود علاء وعبدالله جمعة

الدكتور محمد أسامة
الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن ثنائي الأبيض محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبا الفريق من المقرر لهما أن ينتظما في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
 

txt

الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لافتتاح مشواره بمجموعات أفريقيا


وأكد محمد أسامة أن المدافع محمود علاء يخوض الآن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس مصر. 

وأشار رئيس الجهاز الطبي بالزمالك ، إلى أن  أن عبد الله جمع الظهير الأيسر يؤدي أيضا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

الزمالك يفتتح مشواره بمجموعات الكونفدرالية ..

ويستعد الزمالك لملاقاة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواد متعلقة

مرتبط سلة الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب نصف نهائي الدوري

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية