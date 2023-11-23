تحديث خرائط جوجل يثير غضب المستخدمين حول العالم

طرحت Google نظام ألوان جديد لتطبيقها جوجل maps، والذي أثار حفيظة العديد من المستخدمين تجاه الخيارات الجديدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حولت جوجل لون الطرق على تطبيقها إلى اللون الرمادي بدلاً من الأبيض أو الأصفر، في حين أن الطريق المزدحم أصبح بلون أغمق بكثير من اللون الأزرق والطرق البديلة أخذت باللون الأزرق الفاتح بدلاً من الرمادي.

انتقد العديد من المستخدمين التغييرات كونها صعبة القراءة وغير جذابة، ووصف بعض المستخدمين الألوان الجديدة بأنها "باردة وغير جذابة".

وفي الوقت نفسه، أعرب خبراء العيون عن مخاوفهم أن لوحة الألوان الخافتة ستجعل قراءة الخرائط أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان.

وعبر المستخدمون، على موقع X تويتر سابقا عن إحباطهم وارتباكهم بسبب قرار تغيير نظام الألوان المميز للتطبيق.

وقال معلق: "ألوان خرائط Google الجديدة باردة وقبيحة للغاية"، مضيفًا أن "خرائط Google كانت دائمًا دافئة ومريحة".

وقال آخر: "ما مشكلة نظام الألوان الغريب في الوضع الافتراضي لخرائط Google؟" يرجى إعادة نظام الألوان الأصلي.'

وفي الوقت نفسه أضاف آخر: "نظام الألوان الجديد لخرائط جوجل هذا بشع "ومع ذلك، بالإضافة إلى كونها غير جذابة، فإن هذه التغييرات قد تجعل من الصعب جدًا على الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان استخدام التطبيق، وفقًا لروبن سبينكس، رئيس قسم التصميم في المعهد الوطني الملكي للمكفوفين.

وقال سبينكس: "نحن نعلم أن هناك تقارير عن أشخاص يواجهون مشكلات في التحديث".

وأشار سبينكس أيضًا إلى أن التحديثات الجديدة أدت لخلق مشكلات إمكانية وصول غير مقصودة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البصر والتي تحتاج إلى تصحيح لاحقًا.

على وجه الخصوص، يتأثر الأشخاص الذين يعانون من ضعف الألوان باتجاه التصميم الذي يفضل "أنظمة الألوان غير الشفافة أو الحليبية التي توفر مستويات منخفضة من التباين".

وأضاف: "إنه تحدٍ مستمر لتعزيز التصميم الشامل في كل مرحلة من مراحل عملية التطوير"، وأكد نعمل على تمكين المصممين من فهم التقاطع بين التصميم الشامل والتصميم الرائع بشكل أفضل."