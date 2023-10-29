Google Bard يرد على استفسارات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT

تستمر روبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBing Chat وGoogle Bard في التكرار والتحسين، ويعد مساعد Google الذكي هو الأحدث الذي حصل على تحديث للميزات - يمكنه الآن الرد عليك في الوقت الفعلي، إذا كنت ترغب في ذلك.

قبل الآن، كان Bard دائمًا ما يأخذ الوقت الكافي لتأليف ردوده بالكامل، قبل عرضها على الشاشة. وهذا على النقيض من ChatGPT وBing Chat، اللذين يقومان بإخراج النص في الوقت الفعلي بينما لا يزال العمل على الإجابة.

الآن، سيقوم Google Bard بذلك أيضًا بشكل افتراضي. تم رصد التحديث بواسطة 9to5Google، وقد رأيناه بأنفسنا أيضًا، على الرغم من أن سجل التغيير الخاص بـ Bard لم يتم تحديثه بعد ليعكس النهج المختلف.

من المفترض أن تشاهد رسالة على الشاشة عند تحميل Bard على الويب بعد تطبيق التغيير. إذا كنت تريد العودة إلى طريقة العمل القديمة، فأنت بحاجة إلى النقر على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا، ثم اختيار الرد بمجرد الانتهاء.

لا يزال نفس الروبوت

هذا التغيير هو في الواقع مجرد تغيير تجميلي: لا يوجد فرق عندما يتعلق الأمر بالإجابات التي تحصل عليها بالفعل من الذكاء الاصطناعي خلف Google Bard. ومع ذلك، فإن الاستجابة في الوقت الفعلي لها طابع إنساني أكثر - حتى لو كان لا يزال هو نفس الروبوت.

لا يزال نفس الروبوت

هذا التغيير هو في الواقع مجرد تغيير تجميلي: لا يوجد فرق عندما يتعلق الأمر بالإجابات التي تحصل عليها بالفعل من الذكاء الاصطناعي خلف Google Bard. ومع ذلك، فإن الاستجابة في الوقت الفعلي لها طابع إنساني أكثر - حتى لو كان لا يزال هو نفس الروبوت.

مع عمل Bard الآن بهذه الطريقة، فهذا يعني أيضًا أنه يمكنك قطع الرد قبل انتهائه - ربما إذا قمت بصياغة الموجه أو السؤال بشكل خاطئ على سبيل المثال، أو إذا كان بإمكانك رؤية أن Bard لا يجيب بالطريقة الصحيحة .

من المثير للاهتمام أن Bard يقلد الآن الطريقة التي عمل بها ChatGPT وBing Chat (المدعوم من ChatGPT) دائمًا، على الرغم من أنه في النهاية سيتم الحكم على محركات الذكاء الاصطناعي هذه بناءً على جودة استجاباتها بدلاً من كيفية إجابتها.

كما كان من قبل، عندما ينتهي Google Bard من الرد، يمكنك عرض الردود البديلة عبر رابط عرض المسودات الأخرى في أعلى اليمين. يمكنك أيضًا النقر فوق زر شريط التمرير الموجود بالأسفل لتعديل الاستجابة (مما يجعلها أقصر أو أبسط، على سبيل المثال).