كيفية استخدام Google Bard لتحسين محركات البحث

إذا كنت تعتمد فقط على ChatGPT، على الرغم من أنها أداة قوية، إلا أنك تضيع فرصة مؤثرة إلى حد كبير في تحسين محركات البحث - الحصول على توصيات مباشرة من المصدر.

أدخلت جوجل Bard، ردًا على ثورة روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، لقد تم تدريبه على مجموعة بيانات واسعة تتضمن بحث Google. فكر في الأمر على أنه يحتوي على خط مباشر إلى المصدر، ويكتسب رؤى من Google أثناء قيامه بالزحف إلى صفحات الويب وفهرستها وتصنيفها.

علاوة على ذلك، على عكس ChatGPT، يتمتع Bard بإمكانية الوصول الأصلي إلى الويب المباشر. يمكنه توفير معلومات في الوقت الفعلي حول اتجاهات البحث والتكيف مع تحديثات خوارزمية Google للحصول على توصيات أفضل.

فيما يلي أربع مجالات مميزة يتقدم فيها Bard في منافسة روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث:

إنشاء ترميز المخطط

التحسين على الصفحة

تحليل تنافسي

التوجيه الفني لكبار المسئولين الاقتصاديين

تذكير مهم: استخدم عقلك! Bard هو تطبيق تجريبي، لذا لا تعتمد أبدًا على Bard بشكل أعمى للحصول على نصائح حول تحسين محركات البحث. سترى السبب إذا نظرت عن كثب إلى بعض إجابات Bard في هذه المقالة.

إزالة الغموض عن ترميز المخطط

ترميز المخطط عبارة عن بيانات منظمة يمكن لمحركات البحث، مثل Google، استخدامها لتفسير موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل وتقديم معلوماتك في نتائج البحث.

مع "التهديد" الوشيك لتجربة البحث التوليدية لـ Google (أو SGE)، يسعى مُحسنو محركات البحث (SEO) جاهدين للقيام بأي شيء يمكن أن يمنحهم ميزة في SERP.

على الرغم من أن ترميز المخطط ليس ضروريًا، إلا أنه يساعد Google على فهم سياق موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام محركات البحث بعرض موقعك في مقتطفات منسقة - مما يتيح لك عرضًا أوسع للباحثين.

مخطط بارد للقوة العظمى:

ما يميز بارد عن غيره هو دقته لا يقدم قوالب ترميز مخطط قطع ملفات تعريف الارتباط. وبدلًا من ذلك، يقوم بتخصيص الترميز ليناسب محتواك ومتطلباتك الفريدة.

سواء كنت تدير منصة للتجارة الإلكترونية، أو شركة محلية، أو موقعًا إخباريًا، أو مدونة، يستطيع Bard تحليل المحتوى الخاص بك والتوصية بترميز المخطط الذي يتطابق بدقة مع نوع المحتوى الخاص بك.

بفضل معرفة Bard الحديثة بمعايير Schema.org وتوقعات Google، فإن ترميز المخطط الذي أنشأه Bard دقيق وجاهز للتنفيذ.

إنشاء ترميز المخطط باستخدام Bard

ما عليك سوى إدخال هذه المطالبة لتلقي ترميز مخطط دقيق وحديث لصفحة الويب الخاصة بك.

تلقي مخطط الإخراج للتأكد من دقته. في بعض الأحيان، لا يستطيع Bard الزحف إلى معلومات محددة وقد يقوم بملء بيانات وهمية. في المثال من موقع Yeti.com أدناه، تم سحب جميع المعلومات كما هو متوقع.

ترميز مخطط Bard

اسمح لـ Google بتحسين موقع الويب الخاص بك

يظل التحسين على الصفحة حجر الزاوية في أي استراتيجية ناجحة لتحسين محركات البحث.

بمساعدة Bard، يمكنك الارتقاء بجهود التحسين إلى آفاق جديدة. ما هي الأداة الأفضل لاستخدامها من Google نفسها لتحسين موقعك للحصول على تصنيف أفضل في SERPs؟

ابدأ بمطالبة Bard بتحليل التحسين على الصفحة لصفحة الويب الخاصة بك. بعد ذلك، تابع المطالبات الخاصة بالقطع والتكتيكات الفردية كما هو موضح أدناه.

تحليل صفحة الويب الخاصة بك

من خلال موجه التحليل، سيقوم Bard بإنشاء اقتراحات ثاقبة لتحسين التحسين على الصفحة للصفحة المحددة، بهدف تعزيز تصنيفاتها للكلمة الرئيسية المحددة.

صياغة عنوان ووصف مقنعين:

أحد الجوانب الأكثر أهمية للتحسين على الصفحة هو إنشاء عناوين وأوصاف تعريفية مقنعة تغري المستخدمين بالنقر على صفحتك في نتائج محرك البحث.

يمكن أن يساعدك Bard في تحسين هذه العناصر من خلال إنشاء اقتراحات إبداعية وغنية بالكلمات الرئيسية. ما عليك سوى تزويد Bard بكلمتك الرئيسية المستهدفة، وسيقوم بإنشاء عناوين وأوصاف تعريفية جذابة تتضمن كلمتك الرئيسية وتأسر جمهورك.

يوفر التحليل الشامل الذي أجراه Bard مراجعة عالية المستوى لعلامات الرؤوس على صفحة الويب الخاصة بك.

مع مطالبة فردية، يمكنك التعمق أكثر والكشف عن توصيات محددة لهذا الجزء المهم من التحسين على الصفحة.



اعتبر Bard رفيقك البحثي التنافسي، حيث يرشدك عبر متاهة استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) التي يستخدمها منافسوك.

بدءًا من تحديد منافسيك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) وحتى تحليل استراتيجيات المحتوى الخاصة بهم، وتحليل الروابط الخلفية، والكشف عن فجوات المحتوى، يقدم Bard إرشادات في كل مرحلة من مراحل حملتك البحثية التنافسية.

تحديد منافسيك:

الخطوة الأولى في التحليل التنافسي هي تحديد منافسيك في مجال تحسين محركات البحث (SEO). هذه هي مواقع الويب التي يتم تصنيفها حسب الكلمات الرئيسية المشابهة لكلماتك الرئيسية.

يمكن أن يساعدك Bard في تجميع قائمة بأفضل منافسي تحسين محركات البحث (SEO) لديك من خلال تحليل نتائج البحث لكلماتك الرئيسية المستهدفة.

بمجرد تحديد منافسيك، يمكنك تحليل استراتيجيات المحتوى الخاصة بهم.

يمكن أن يساعدك Bard من خلال فحص منشورات مدونته ومقالاته وصفحاته المقصودة، سيساعدك ذلك على الكشف عن الكلمات الرئيسية التي يستهدفونها، وبنية المحتوى الخاصة بهم، وملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بهم، وأي ثغرات يمكنك استغلالها.

يمكن إجراء بحث المنافسين بشكل فردي لكل كلمة رئيسية أو كمجموعة.



احصل على إرشادات فنية عامة لتحسين محركات البحث:

يمكن أن تكون مشكلات تحسين محركات البحث الفنية بعيدة المنال، حيث تختبئ تحت السطح وتقوض أداء موقع الويب الخاص بك. لكن التنقل في هذا المشهد المعقد لتحسين محركات البحث التقنية يمثل تحديًا يستمر بارد في مواجهته.

هذا هو أحد المجالات التي يتمتع فيها ChatGPT (المدعوم من GPT-4) ومكوناته الإضافية بميزة واضحة. تعمل المكونات الإضافية على تمكين ChatGPT من الاستفادة من الموارد الخارجية لتحديد التحديات التقنية الرئيسية لتحسين محركات البحث، مثل الروابط المعطلة والمحتوى المكرر.

في حين أن Bard قد غامر في مجال تحسين محركات البحث التقنية، إلا أن قدراته لا تزال تتطور ولم يتم تحسينها بالكامل بعد لمهام تحسين محركات البحث عالية المخاطر.

أكثر ملاءمة للتوجيه العام

عند التعامل مع توصيات تحسين محركات البحث الفنية، يميز Bard نفسه كمورد قوي، حيث يقدم المعرفة الأساسية والرؤى الاستراتيجية المتعلقة بأفضل ممارسات Google. يمكن لـ Bard تسليط الضوء على التأثير وخيارات الحل المحتملة لسرعات تحميل الصفحة البطيئة والروابط المعطلة والمحتوى المكرر والمزيد.

يعد إجراء عمليات تدقيق مباشرة لمواقع الويب لتحديد هذه المشكلات الفنية تحديًا منفصلًا. قد يجد مُحسنو محركات البحث مساعدة أكثر دقة من خلال مكونات ChatGPT الإضافية أو من خلال استخدام الموارد التي تم اختبارها عبر الزمن مثل Screaming Frog وGoogle Lighthouse.

ادعاءات Bard الفنية بشأن تحسين محركات البحث (SEO) والواقع

في العديد من المطالبات الفنية لتحسين محركات البحث، ادعت الأداة أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات تحسين محركات البحث المدفوعة - Sitebulb وSemrush وScreaming Frog. من المهم مخاطبة الفيل الموجود في الغرفة. ونظرًا للطبيعة المدفوعة لهذه المنصات، فإن وصول بارد أصبح موضع شك.

من الأرجح أن Bard هو مصدر المحتوى الذي يشير إلى هذه الأدوات، بدلًا من الوصول إلى هذه الأدوات نفسها.

ادعاءات Bard الفنية بشأن تحسين محركات البحث (SEO) والواقع

بدلًا من الاستفادة من Bard لتحديد مشكلات تحسين محركات البحث الفنية على موقعك، التزم بأساليبك المجربة والحقيقية لإجراء تدقيق تقني بعد ذلك، استشر Bard للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تصحيحها.

ميزة Bard الاستراتيجية لمحركات البحث (SEO) – مع بعض التحذيرات

ظهرت الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كأداة لتغيير قواعد اللعبة في صناعة تحسين محركات البحث، مما أدى إلى شق مسارات جديدة للتحسين والنجاح. في حين أن ChatGPT غالبًا ما يسرق الأضواء، فإن استبعاد مساهمات بارد المحتملة سيكون قصير النظر.

إن خط Bard المباشر إلى خوارزميات Google والويب المباشر لا يقدر بثمن، لأنه يمكّنك من ضبط إستراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بك بطريقة تلقى صدى لدى عملاق محركات البحث. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تحسين المحتوى الخاص بك وسير عمل التدقيق التنافسي، مما يؤدي إلى تحسين التصنيف والرؤية.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن Bard هي تقنية ناشئة تعمل باستمرار على تطوير وتحسين قدراتها، كما هو الحال مع أي أداة في مهدها، يوصى باتباع نهج دقيق. اختبار حدودها. انظر ماذا يمكن أن يفعل. ولكن، اعتمد على معرفتك بتحسين محركات البحث (SEO) كأساس لأي استراتيجيات تقوم بتنفيذها.