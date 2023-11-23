وكيل صحة قنا يتفقد الوحدات الصحية بالهجان والجبلاو بقنا

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية مفاجأة للوحدة الصحية بالهجان والوحدة الصحية بالجبلاو التابعين لإدارة قنا الصحية، رافقه خلال الزيارة الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني.

وأوضح الدكتور محمد أن الجولة تأتي ضمن جولات المتابعة المستمرة علي منافذ الخدمات الصحية بالمحافظة بهدف التأكد من الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف بدران أنه خلال الزيارة المفاجأة تبين تغيُب عدد من الفرق الطبية المناوبة عن العمل وعلي الفور أمر سيادته بفتح تحقيق وتحويل كافة المقصرين للتحقيق العاجل.

كما تبين وجود العديد من المخالفات حول أعمال الوحدات الصحية تخالف القانون متخذاً سيادته التوجيهات بالعمل علي تلافي تلك المخالفات والعمل علي دعم الخدمات بتلك الوحدات.

وأكد الدكتور محمد بدران علي عزمه الضرب بيد من حديد علي جميع المخالفات بالوحدات الصحية والمستشفيات للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمترددين من المواطنين.

والحرص دائما علي المتابعة الدورية لفرق الإشراف بالإدارات الصحية والمديرية علي كافة المنافذ الطبية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.