دوليو الأهلي ينتظمون في المران المسائي
انتظم خماسي الأهلي الدولي محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، محمد عبد المنعم ومروان عطية في مران الفريق المسائي اليوم الخميس ، بعد تواجدهم مع المنتخب الوطني وخوض مواجهتي جيبوتي وسيراليون لحساب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر ، قد أعلن منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية ، راحة من التدريبات الأيام الماضية ، للتخلص من حالة الإجهاد، على أن ينتظموا في مران الفريق مساء اليوم الخميس.
مواجهة ودية في المران الأخير ..
كان الأهلي ، قد خاض مواجهة ودية على هامش مرانه الأخير على ملعب التتش أول أمس، جمعت بين لاعبي الفريق مدعومين ببعض العناصر من قطاع الناشئين، واطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل مواجهة ميدياما.
ويواصل الأهلي استعداداته لملاقاة ميدياما الغاني التي من المقرر لها أن تقام يوم 25 نوفمبر الجاري لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء ، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم.