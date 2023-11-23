غش الملاعب يطول لعبة التنس

اعترف دوكمان حكم لعبة التنس الدولي، والذي سبق وأن أدار عدة مباريات مصيرية في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات والاتحاد الدولي للتنس، بتعمد الغش والتلاعب في مباريات التنس لتسهيل حصول طرف معين على الانتصار ، إضافة إلى الدخول في دائرة المراهنات الرياضية وتسهيلها لصالح جهات بعينها.

وفي هذا الصدد ، أعلن اتحاد التنس الدولي اليوم الخميس ، إصدار عقوبة نهائية على الحكم السلوفيني بعد ثبوت كافة أدلة الإدانة ، وإيقافه لمدة 10 سنوات و6 أشهر، بتعمة تعمد التلاعب بنتائج المباريات.

ومن المقرر أن تنتهي فترة إيقاف الحكم في مارس من عام 2034، مع تغريمه أيضًا مبلغ 75 ألف دولار.

نجم البرازيل وخطر السجن ..

على صعيد الأفعال المخلة بالنزاهة والشرف لنجم الرياضة ، يواجه الظهير البرازيلي داني ألفيس خطر تنفيذ حكمًا نهائيًا بالسجن 9 سنوات ، والذي بات نهائيًا بعد ثبوت تعمده الاعتداء جنسيًا على فتاة بملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة الإسبانية جهات التنفيذ بتطبيق عقوبة الحكم بالسجن 9 سنوات على ألفيس ، بعدما قضى الفترة السابقة على ذمة الحبس الاحتياطي.

ووجه محاميو اللاعب أخطارًا للنيابة الإسبانية ، بنية ألفيس في دفع 163 ألف دولار لإرضاء الضحية ودفعها للتنازل عن بلاغها المقدم في حق اللاعب .

وأشارت تقارير إسبانية أن دفع الغرامة وقبولها من طرف الضحية بات الطريق الوحيد الآن لتخفيف العقوبة عن الظهير البرازيلي وصولاً إلى إخلاء السبيل.