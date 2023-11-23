رئيس بيلاروسيا يُعلّق على تسرّب الأسلحة من أوكرانيا

صرح الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، بأن تسرّب الأسلحة من أوكرانيا يُمثل تهديدًا للسلام الإقليمي والدولي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال لوكاشينكو: خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة في مينسك اليوم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نار الصراعات الإقليمية يمكن أن تنتشر إلى بلدان أخرى في أي لحظة. وليس سرا أن الأسلحة الموردة إلى كييف تذهب إلى الأسواق السوداء وإذا لم يكن السياسيون الغربيون قلقين، فنحن نعتبر ذلك تهديدا أمنيا ليس لمنطقتنا فحسب بل للعالم بأسره، ولاسيما في ظل العنف المستمر في الشرق الأوسط".

من جانبه، أكد بوتين أن روسيا وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تقبل الإرهاب بشتى أشكاله.

بيلاروسيا تُطالب الدول الغربية بإحصاء مُرتزقتها في أوكرانيا

طالب الرئيس البيلاروسي، "ألكسندر لوكاشينكو"، الدول الغربية بإحصاء المُرتزقة الذين أرسلتهم إلى أوكرانيا، وعدم كيل الاتهامات لروسيا بتجنيد مُتطوعين من كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء الجمعة.