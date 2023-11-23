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دعم غزة.. السيسي: نبحث عن الإنسانية بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة السيسي: الموقف المصري رافض بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين
الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المصرية لقطاع غزة (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المصرية لقطاع غزة.

 

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المؤتمر: مشاركة السيسي بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تؤكد استمرار دعم القضية الفلسطينية

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نص كلمة السيسي أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20

 قال "السيسي" خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين، المقامة باستاد القاهرة: "إن بسم الله الرحمن الرحيم.. على بركة الله قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا لفلسطين بقطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن".

 في سياق آخر، وجه الرئيس السيسي التحية إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر العاملة على جمع المساعدات لأهالي غزة.

إنه "سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة.. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده.. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة.. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع.. وده أمر أفتكر إن إحنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

 

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

 

 

ووجَّه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

 

 

 

كما ثمَّنَ الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

 

 

  أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

 

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