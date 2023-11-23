السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المصرية لقطاع غزة (شاهد)

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المصرية لقطاع غزة.

قال "السيسي" خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين، المقامة باستاد القاهرة: "إن بسم الله الرحمن الرحيم.. على بركة الله قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا لفلسطين بقطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن".

في سياق آخر، وجه الرئيس السيسي التحية إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر العاملة على جمع المساعدات لأهالي غزة.

إنه "سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة.. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده.. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة.. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع.. وده أمر أفتكر إن إحنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووجَّه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

كما ثمَّنَ الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.