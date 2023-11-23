مرتبط سلة الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب نصف نهائي الدوري

حقق فريق مرتبط سلة النادي الأهلي ، الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 63 - 57، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ، في ثاني مواجهات الدورنصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، التي جمعت الفريقين على صالة ستاد برج العرب.

كان فريق الأهلي تحت 18 عام ، قد تمكن من الفوز خلال لقاء الذهاب بنتيجة 79-56.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة فريق السلة الأول بالأهلي “الرجال” ، نظيره الاتحاد على الصالة ذاتها ، الثامنة مساءًا ، ويحتاج الأهلي للفوز في اللقاء لضمان العبور إلى الدور التالي.

الفريق الأول ..

وعلى صعيد الفريق الأول ، يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، في مباراة هامة اليوم الخميس نظيره فريق الإتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين..

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن خسر مبارة الذهاب بنتيجة ٦١-٧٥.

كانت إدارة النادي الأهلي ، قد أعلنت توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم لمساندة الفريق .

وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، وجاء التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

كما أكدت الإدارة ، على أنه لا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة ، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.