محمد مخلص خيار جديد لـ تشافي مع برشلونة

يستعد فريق برشلونة لملاقاة نظيره رايو فاليكانو مساء يوم السبت المقبل لحساب منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.





ويعان تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني حتى الآن ، من تداعيات إصابة لاعب الوسط، جافي، بقطع في الرباط الصليبي على هامش مشاركته في مواجهة إسبانيا وجورجيا الأخيرة بتصفيات اليورو ، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.



في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب بفريق الرديف في مران الفريق الكتالوني اليوم الخميس.

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس ، إلى أن تشافي وضع اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية محمد مخلص خيارًا أساسيًا للفريق الأول لتعويض غياب جافي.

كان اللاعب ذو الأصول المغربية قد انضم إلى فريق برشلونة الرديف عام 2023 من نادي أندورا الإسباني على سبيل الإعارة حتى انتهاء الموسم الجاري.

إصابة جافي ..

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد كشف الأيام الأخيرة تفاصيل إصابة جافي لاعب خط وسط برشلونة والتي جاءت على هامش مشاركته في مواجهة إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا بتصفيات المونديال.

وتعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته في فوز إسبانيا بثلاثية لهدف أمام جورجيا، مساء الأحد الماضي، لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عن القارة الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني صباح الإثنين الماضي : "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي، اليوم، لتأكيد تفاصيل الإصابة التي ستبعده عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.