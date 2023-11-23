سلة الأهلي والاتحاد.. موعد المواجهة المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس نظيره فريق الإتحاد السكندري خلال اللقاء الذي يقام بين الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.





وينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساءًا على صالة برج العرب بالإسكندرية، بينما جاءت مواجهة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

حافلات مجانية لجماهير الأهلي ..

كانت إدارة النادي الأهلي ، قد أعلنت توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الخميس لمساندة الفريق.

وبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكدت إدارة الأحمر ، أنه لا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة ، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن خسر مبارة الذهاب بنتيجة ٦١-٧٥.