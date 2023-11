سعره تخطى الربع مليون.. أسما إبراهيم تثير الجدل بفستان جريء ومكشوف بمهرجان "ضيافة"

شغلت الإعلامية أسما إبراهيم حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إطلالتها المثيرة للجدل التي تألقت بها أثناء حضورها على السجادة الحمراء لمهرجان “الضيافة” في دبي، حيث حصدت جائزة Falcon of The Year عن برنامجها "حبر سري"، المُذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية، الذي حقق نجاحًا ضخمًا في مصر والوطن العربي.

أسما إبراهيم تثير الجدل بفستان مكشوف في مهرجان "ضيافة":

بدت أسما إبراهيم بإطلالة جريئة خطفت الأنظار في المهرجان، حيث ارتدت فستانًا مثيرًا باللون الأسود مُزين بطبعات اللون الأحمر، بتوقيع Alexander Mcqueen ، جاء بتصميم Mermaid ومزودًا بكورسيه، مشد عند منطقة الخصر، كما أنه مكشوف الصدر والأكمام، وواسع عند منطقة الركبة، ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وبعد البحث، تبين أن سعر الفستان يبلغ 8500 يورو، أي ما يعادل 285 ألف جنيه مصري، كما اتضح أن النجمة راشيل زيجلر ظهرت بنفس الفستان من قبل خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes، في برلين.

النجمة راشيل زيجلر

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما تصفيفة شعر مميزة، حيث تركت خصلات شعرها اللامعة تنسدل بانسيابية على ظهرها، كما وضعت مكياجًا صاخبًا يتناغم مع إطلالتها، والذي يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الأحمر الصارخ، مما عكس جمال ملامحها.

كلمة أسما إبراهيم بعد فوزها بجائزة Falcon of The Year عن برنامجها "حبر سري" في مهرجان ضيافة

م ن جانبها، أعربت أسما إبراهيم عن سعادتها البالغة بإستلام الجائزة، خلال الكلمة التي ألقتها على الحضور في مهرجان ضيافة، حيث قالت: "أشكر دولة الإمارات، وأشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل على الجائزة، وسعيدة بأن المهرجان في حب ودعم غزة، وبإذن الله كل النصر لأهل غزة".

أسما إبراهيم تستكمل تصوير برنامجها "حبر سري" في موسمه السابع:

في الوقت نفسه، تستكمل الإعلامية أسما إبراهيم حاليًا تصوير برنامجها "حبر سري" في موسمه السابع الذي يُعرض عبر قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومن المقرر أن تستضيف في الحلقة المقبلة النجمة صفية العمري، بينما ستلتقي في الحلقة التالية بالناقد طارق الشناوي.

انفصال أسما إبراهيم عن خطيبها موسى:

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية أسما إبراهيم أعلنت انفصالها عن خطيبها المطرب موسى، في أغسطس الماضي 2023، دون الكشف عن أسباب واضحة، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أسما إبراهيم وخطيبها السابق موسى

وكتبت أسما إبراهيم: "كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع"، ليقع الانفصال بعد مرور أقل من عام على احتفالهما بالخطوبة في شهر سبتمبر الماضي عام 2022، في حفل عائلى بحضور أهل العروسين وبعض الأصدقاء المقربين فقط.

من هي أسما إبراهيم؟

أسما إبراهيم إعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى إقامتها عددًا من المقابلات مع نخبة من الفنانين العرب من مختلف الدول العربية، ثم اشتهرت بتقديم برنامج (حبر سري) المتخصص في كشف ما وراء كواليس نجوم الفن والرياضة، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" الفضائية.