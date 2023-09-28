أسما إبراهيم تحصد جائزة أفضل برنامج فني بمهرجان الفضائيات العربية

حصلت الاعلامية أسما إبراهيم، على جائزة أفضل برنامج فني مساء عن برنامج "حبر سري"، في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

وتوجهت الاعلامية أسما إبراهيم، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح برنامجها "حبر سري"، الذي يبث على شاشات القاهرة والناس، وفي كلماتها أثناء استلام الجائزة، قالت: "أنا فخورة بنجاح برنامج حبر سري وأهدي هذه الجائزة لجميع العاملين فيه، وعلى رأسهم المخرج المبدع ميلاد أبي رعد".

وتواصل أسما إبراهيم عمليات تصوير الموسم السابع من برنامجها الناجح "حبر سري"، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم استثنائياً، حيث سيتم استضافة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربي، وسيتم عرض الحلقات خلال الشهر القادم على شاشات القاهرة والناس.

يعد مهرجان الفضائيات واحدًا من أكبر المهرجانات في الوطن العربي، حيث يعتمد على تصويت الجمهور لاختيار الأفضل في مختلف المجالات، بما في ذلك الدراما، السينما، البرامج، والمزيد.

يُقام هذا المهرجان سنوياً، ليكرم الإبداع والتميز في عالم الفضائيات، ويسلط الضوء على العمل الجاد والمجهود الذي يبذله الفنانون والإعلاميون لتقديم محتوى مميز وجذاب للجمهور العربي.