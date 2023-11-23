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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

السوبرانو فاطمة سعيد تروي تفاصيل رحلاتها للعواصم العالمية ..غدًا

السوبرانو العالمية
السوبرانو العالمية فاطمة سعيد

تحل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساءً على شاشة ON .

 

وتتضمن الحلقة استعراضًا لحفلاتها العالمية في أكبر المسارح ودور الأوبرا في أوروبا خلال الفترة الماضية، كما تتحدث فاطمة سعيد عن رحلاتها للعواصم العالمية وكواليس تحضير حفلاتها ولقاءاتها مع أكبر نجوم العالم في المجالات المختلفة بعد سماع صوتها وتقديمها عروض الأوبرا الشهيرة.

 السوبرانو العالمية فاطمة سعيد

تحكي فاطمة عن سر تعلقها بفن الأوبرا وعلاقة أسرتها ووالدها الدكتور أحمد سعيد بذلك وكيفية تعلمها الموسيقى منذ طفولتها حتى وصلت إلى مرحلة التمكن وتقديم حفلات كبرى عالميًا.

 

فاطمة سعيد تحكي عن حلم الطفولة

وكانت فاطمة سعيد كشف عن أحلامها منذ طفولتها خلال استضافتها في احد البرامج الشهيرة، قائلة:" كنت بحلم وأنا صغيرة أبقا دكتورة أسنان مكنش حلمى أطلع فنانة أوبرا علشان أريح ناس كتير.. وكمان علشان كان عندي مشكلة في أسناني وانا صغيرة.. لكن وأنا عندي 15 سنة نميت مواهب وقدرات معينة مكونتش الشخص اللى عنده موهبة جبارة وهو صغير.. كنت طبيعية جدا ومازلت..مدرسين اشتغلوا عليا جامد".

 

 السوبرانو العالمية فاطمة سعيد
 السوبرانو العالمية فاطمة سعيد

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