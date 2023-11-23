عاجل
السيسي: حجم مساعدات غزة من الدنيا كلها كوم واللي من مصر كوم تاني (شاهد)
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليمن يؤكد دعمه الكامل للموقف المصري من القضية الفلسطينية

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، دعم بلاده للموقف المصري المشرف من القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناضل من أجل إقامة دولته الوطنية كاملة السيادة.

 

txt

الزُبيدي والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود إحلال السلام في اليمن

txt

الدفاع الأمريكية تعلن اعتراض مسيّرات مفخخة أطلقت من اليمن

وأشاد العليمي لدى استقباله السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بالجهود المصرية التي قادت إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معربا عن أمله في أن تفضي هذه المساعي المشتركة مع الأشقاء في دولة قطر، إلى حل شامل ومستدام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتضمن تحقيق تطلعاته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تطرق للمساهمات اليمنية قيادة وحكومة وشعبا من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وخيارات نقل المساعدات الإنسانية اليمنية بالتنسيق مع السلطات المصرية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

اليمن يدين القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة ويطالب بوقف الحرب

البنتاجون يُعلن إسقاط طائرة مُسيّرة فوق البحر الأحمر انطلقت من اليمن
الجريدة الورقية